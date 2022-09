Bei Ausweichmanöver: Wohnmobil stürzt in Graben

Spektakulärer Unfall am frühen Sonntagabend im Tiroler Unterland: Ein deutscher Autolenker dürfte in Rettenschöss (Bezirk Kufstein) einen vor einer roten Ampel stehenden Pkw übersehen haben, wollte ausweichen und touchierte den Wagen. Anschließend geriet der 59-Jährige auf die Gegenfahrbahn, wo er in ein entgegenkommendes Wohnmobil krachte, das durch den Aufprall in den angrenzenden Graben katapultiert wurde. Alles in allem forderte der Unfall drei Verletzte.