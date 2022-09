Kochendes Wasser über Baby in Tirol verschüttet

Um den Säugling zu waschen, erhitzte ein 37-jähriger Einheimischer am Sonntagnachmittag Wasser in einem Wasserkocher. Laut Polizei stellt er das Gerät dafür normalerweise auf 50 Grad ein, diesmal erhitzte er das Wasser jedoch versehentlich auf 100 Grad. In einer offenen Thermoskanne übergab er die Flüssigkeit dann an die Mutter des Babys, die es auf eine Stoffwindel in ihrer Hand goss, um das Kind im Zuge des Windelwechsels zu waschen.