Ungewissheit begleitet Schüler ins neue Semester

Ich habe ein bisschen Bauchweh, wenn ich an das kommende Semester denke“, sagt Katharina Moltinger, Lehrerin an der Volksschule Hallein-Neualm. „Wir haben zwar alle Stellen besetzen können, doch nach Weihnachten wird eine Kollegin in Pension gehen. Und da wissen wir nicht, ob wir die Stelle überhaupt nachbesetzen können. Wir arbeiten also immer am Limit“, sagt die Deutschförderlehrerin.