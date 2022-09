Navi-Fehler: Motorradsturz auf Ischgler Skipiste

Sein Ziel - Ischgl im Bezirk Landeck - erreichte der Niederländer nicht ganz so, wie er sich das vermutlich vorgestellt hatte. Er wollte am Freitag mit seinem Motorrad vom Schweizer Samnaun bis zum berühmten Skiort in den Tiroler Bergen fahren und befragte sein Navigationsgerät. Dieses spuckte auch rasch eine Strecke aus - allerdings dürfte es sich bei dieser laut Polizei um die Mountainbikeroute Samnaun/Ischgl über das Zeblasjoch handeln. Dennoch fuhr der 41-Jährige den Weg hinauf und überquerte beim Zeblasjoch auf 2539 Metern Seehöhe die Staatsgrenze.