Erinnerungen an Grace Kelly in den Weinbergen

Nasenfett machte die Filmdiven noch schöner

Mit seinem persönlichen „Weichzeichnertrick“ (Nasenfett dezent auf die Linse schmieren) verstand es der gebürtige Mürzzuschlager, die Leinwand-Schönheiten noch betörender abzulichten. So haben sich Senta Berger, Christiane Hörbiger, Liza Minelli, aber auch Grace Kelly beim ORF-Kameramann stets „gut aufgehoben gefühlt“, weiß Jutta Kofler. Das Arbeiten mit den Filmgrößen mündete oft in Freundschaften, die bis heute bestehen. Erwin Steinhauer oder Erika Pluhar sind regelmäßig in Grubtal 35 anzutreffen, und schwelgen im Mini-Kinomuseum in Erinnerungen.