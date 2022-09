Emsiges Bienen-Summen und klingende Kirchenglocken

Bischof Schwarz erneuerte in diesem Zusammenhang seinen flammenden Appell endlich die dramatische Verbannung letzter Wiesen, Äcker, Felder und Blühstreifen zu stoppen: „Es geht um unser tägliches Brot als wertvolles Geschenk des Herren an uns alle! Denn von Asphalt können wir nicht abbeißen!“ Roth selbst hat ein kluges und österreichweit einzigartiges Ökomodell entwickelt: Für jedes neue Industrie- oder Gewerbegebiet, das errichtet wird, sollen Bauwerber eine freiwillige Spende für den Freilauf wertvoller Flächen an den Naturschutzbund leisten. „Damit dieser anderweitig bedrohte Biotope bewahren kann!“, heißt es.