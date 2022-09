Schwindelanfall während Fahrt: Wein-Lkw umgekippt

Schwindelanfall während Fahrt

Ereignet hat sich der Unfall um 6.15 Uhr. Ein 51-jähriger Serbe fuhr mit dem Lkw auf der A13 von Italien kommend in Richtung Norden, „als er laut eigenen Angaben auf Höhe der Staatsgrenze einen Schwindelanfall bekommen habe, weshalb er von der Autobahn abfuhr, um am Parkplatz bei der Kontrollstelle am Brenner eine Pause einzulegen“, berichtete die Polizei. Kurz vor dem Unfall sei er mit zirka 30 bis 40 km/h am Parkplatz gefahren. Ab diesem Zeitpunkt könne er sich an nichts mehr erinnern.