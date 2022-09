Für dieses Konzert muss man um 6 Uhr aufstehen

Aufstehen um 6.30 Uhr klingt wohl für wenige prickelnd. Durchmachen bis 6.30 wahrscheinlich schon eher. Vor allem eingefleischte Club-Gänger dürften sich auf dieses Konzerthighlight besonders freuen: Der ukrainische Pianist und Komponist Vadim Neselovskyi wird im Rahmen des „Take The A-Train“ Festivals heuer das Sonnenaufgangs-Konzert spielen. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Ukrainischen Zentrum Salzburg statt. Piano-Klänge zwischen Klassik und Improvisation zählen zur Handschrift des 44-jährigen Künstlers. Bei seinem Auftritt in der Tanzschule Seifert will der Pianist aber vor allem eine Botschaft in die Welt senden: Neselovskyi möchte die Menschen an die Schönheit und das kulturelle Erbe des Landes erinnern. „Odesa: A Musical Walk Through a Legendary City“ nennt sich die neueste Soloaufnahme des Ukrainers.