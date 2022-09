Rennen um Direktor-Posten ist eröffnet

„Es sollte dieses Mal endlich jemand die Leitung übernehmen, der Salzburg auch mag“, so das harsche Urteil eines Brancheninsiders. Eine enorme Fluktuation in der Belegschaft, ausbaufähige Besucherzahlen und ein vorzeitig scheidender Direktor hätten in den vergangenen Jahren von wenig Hingabe am Mönchsberg gezeugt. Deshalb ein wichtiger Punkt in der Stellenausschreibung des Museums: Der oder die Neue muss gut in der Szene und in der Kulturlandschaft Salzburgs netzwerken können. Insgesamt 24 Personen haben sich darauf beworben.