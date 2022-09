Leucht-Brücke zwischen Schloßberg und Reininghaus

Begeisterung trotz Energiekrise

Für die letzteren beiden Arbeiten braucht man Tickets, sonst sind alle Stationen, vor allem die in Reininghaus, frei zugänglich. Was nicht nur Birgit Leinich von der Entwicklungsgruppe Reininghausgründe, sondern auch Kulturstadtrat Günter Riegler freut, der den niederschwelligen Zugang zur Kunst lobt. Um Menschen nach der Pandemie wieder für die Kultur zu begeistern, sei so ein Festival auch in Zeiten der Energiekrise gerechtfertigt. Zudem denke man viel über Nachhaltigkeit nach. So berechtigt ein „Klanglicht“-Ticket steiermarkweit zum Nützen der Öffis.