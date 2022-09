Rumänischer Pannen-Bus mit Drogen an Bord gestoppt

Gegen 15 Uhr ging den Beamten dann ein wirklich dicker Fisch ins Netz. Als den erfahrenen Polizisten an einem rumänschen Reisebus bereits oberflächliche Mängel auffielen, wurde dieser zur genaueren Überprüfung auf den Verkehrskontrollplatz Ilztal umgeleitet. Wegen schwerer Mängel (Risse in der Windschutzscheibe, rostige Stahlträger, mangelhaftes Druckluftsystem, Mängel am Bremssystem) musste die Weiterfahrt aufgrund von Gefahr in Verzug untersagt werden.