Red Bull Salzburg trotzt AC Milan ein 1:1 ab!

Die U19 von Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat zum Start der neuen Youth-League-Saison einen Punkt geholt! Die Jungbullen trennten sich am Dienstag in Grödig von den Talenten des AC Milan mit 1:1 (0:1). Andrei Coubis schoss die Italiener in der 10. Minute per Elfmeter in Führung, Karim Konate gelang in der 66. Minute der Ausgleich.