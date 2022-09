„Bald ein Teil der Natur“: Lärmschutz neu an A12

Alte Sünden kamen zum Vorschein

Die Tirol-Premiere für einen solchen Grüngürtel stellte die Asfinag nun in Kramsach-Hagau vor. „Hier wurde in den 80er Jahren ein Damm aus gepressten Müllballen gebaut, der Müll kam im Laufe der Jahrzehnte dann leider zum Vorschein“, erinnerte Elisabeth Mair (Asfinag Bau Management) an fragwürdige Praktiken. 4000 Kubikmeter Müll mussten entsorgt werden. Nun will man in puncto Umwelt die perfekte Lösung.