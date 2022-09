Biosphärenpark: Regierung ändert nun Gesetz

Das Gesetzt soll nun „so schnell wie möglich nivelliert werden“, heißt es aus dem Büro der zuständigen Landesrätin Ursula Lackner (SPÖ). Ein Bau eines Kraftwerks habe aber nie gedroht, es gehe nur „um juristische Feinheiten“. Am 13. September geht der Gesetzesentwurf in den Ausschuss, am 20. September in den Landtag. „Wir wollen Rechtssicherheit herstellen und keinen Interpretationsspielraum mehr zulassen.“