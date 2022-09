Größter Schmetterling aus Glas für das Rekordbuch

Mit dem größten tropischen Schmetterlingshaus Österreichs hat sich Christoph Rahofer in Tattendorf im Bezirk Baden einen Traum erfüllt. Er hat eine Hightech-gesteuerte Welt geschaffen, in der Hunderte der faszinierenden Geschöpfe einen idealen Lebensraum finden. Am 20. September soll hier ein wahrer Riesenschmetterling seine vier Meter Flügelspannweite entfalten - freilich kein lebendes Exemplar, sondern ein Kunstwerk aus Glas.