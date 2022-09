Corona wird in NÖ weiter auch im Abwasser gesucht

Auch der Bund schaut mit

Gemeinsam mit der Sanitätsdirektorin, dem Amstettener Stadtchef Christian Haberhauer und Dr. Norbert Kreuzinger vom Institut für Wassergüte und Ressourcenmanagement der Technischen Universität Wien besuchte die Landesrätin jetzt die Kläranlage in Amstetten. Einmal pro Woche werden ab sofort Proben aus dieser Anlage entnommen und auf das Coronavirus untersucht. In fünf der 14 Untersuchungsstandorten in NÖ schaut auch der Bund weiterhin mit