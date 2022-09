Eine Formkrise zum falschen Zeitpunkt

Haaland, Daka und Adeyemi – so hießen Salzburgs Knipser in der jüngeren Vergangenheit. Kaum wagte ein Angreifer den Schritt ins Ausland, stand die nächste Sturmhoffnung bereits parat. Nach dem Abgang von Adeyemi zu Dortmund in diesem Sommer galt Benjamin Sesko als legitimer Nachfolger. Der Slowene verfügt über herausragende Fähigkeiten, ist schnell, robust und abschlussstark. Zu Beginn der Saison machte der 19-Jährige auch einen guten Eindruck und wurde sofort mit zahlreichen Spitzenklubs in Verbindung gebracht. Um Klarheit über seine Zukunft zu erlangen, machte er bei seinem nächsten Karriereschritt vorzeitig Nägel mit Köpfen