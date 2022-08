Graz: Dreister Betrugsversuch mit „Chef-Trick“

Vertriebspartner wären gesucht

In der E-Mail wurde erläutert, dass man auf der Suche nach neuen Vertriebspartner sei um Abwicklungen von Geldüberweisungen zu vereinfachen. Es käme in Kürze eine Rechnung über 79.600 US Dollar für diverses erworbenes Equipment. Diese Summe soll von der grazer Firma an die Fremdfirma überwiesen werden.