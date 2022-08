Perfekt: Weltmeister verlässt den FC Barcelona

Kaum Einsatzchancen

Umtiti hofft, dass er sich durch mehr Einsätze in Lecce bei Frankreichs Trainer Didier Deschamps für die WM in Katar empfehlen kann. In Barcelona hätte er diese Saison nach der Verpflichtung der Innenverteidiger Kounde und Andreas Christensen sowie aufgrund der Konkurrenz anderer Profis wie Routinier Gerard Pique und der Nationalspieler Eric Garcia (Spanien) und Ronald Araujo (Uruguay) kaum Einsatzchancen gehabt.