ORF macht Martin Harnik für Rapid zum TV-Experten

Hat der Underdog eine Chance?

In der zweiten Runde des ÖFB-Cups gastiert am 1. September der SK Rapid Wien in der Steiermark. Zwar gehen die Hütteldorfer als klarer Favorit in das Duell, nach einer bislang enttäuschenden Saison darf sich die Truppe von Ferdinand Feldhofer ihres Sieges jedoch nicht sicher sein. Vielleicht kann der SC Allerheiligen für eine große Überraschung sorgen - kommentiert von Martin Harnik.