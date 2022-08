Die Stars zaubern sich mit Korsagen sexy Kurven

Lässig zu Jeans

Am lässigsten wirkt ein Korsage-Top auf alle Fälle zur Jeans. Fashionista Chiara Ferragni hat den Look perfektioniert. Sie kombiniert eine weite, tief in den Hüften sitzende Jeans mit einer Korsage mit Spaghetti-Trägern in Rosarot. Auch Ex-Model-Engel Elsa Hosk sowie Sängerin Camila Cabello zeigen, wie schön diese Kombination gerade im Sommer ausschaut.