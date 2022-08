Mann fuchtelt auf offener Straße mit Pistole herum

Öffentlicher Verkehr kurzzeitig eingestellt

Rund ein Dutzend Streifen der Grazer Polizei sowie Schnelle Reaktionskräfte (SRK) und Streifen mit Polizeihunden trafen kurz darauf am Vorfallsort ein. Cobra-Beamte führten in der Folge eine Durchsuchung jenes Wohnhauses durch, in das der Tatverdächtige laut Zeugenangaben mit der Schusswaffe flüchtete. Für die Dauer des Einsatzes musste auch der öffentliche Verkehr samt Straßenbahnverbindung im Einsatzbereich vorübergehend eingestellt werden.