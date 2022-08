Toptalent Luca Auer hält Salzburg die Treue

Erst kürzlich kehrte der Rohdiamant von der U20-WM in Edmonton (Kan) zurück. „Wir hätten uns einen Sieg erhofft, es war aber eine wertvolle Erfahrung“, blickte das Talent zurück. Nun liegt der Fokus auf der kommenden Saison und dem Test am Freitag zuhause gegen die Bietigheim Steelers (D, 19.15). In dem Auer, sowie die sechs weiteren WM-Rückkehrer, ins Aufgebot zurückkehren. Mit guten Leistungen könnte sich der Jungspund für den NHL Draft nächstes Jahr in Stellung bringen.