Martin Grubinger senior zum Dirigenten Currentzis

Das immer wieder Innehalten und Reflektieren ist ein zwingender Kontrapunkt in dieser schnelllebigen, alles überrollenden Zeit. Die Künste könnten Brennglas, Fieberthermometer und Wegweiser zugleich sein. Sie reflektieren Vergangenheit und Gegenwart und weisen daher als Korrektiv in eine Zukunft, die wir dadurch lebenswerter, sozialer, humaner, friedfertiger, gerechter und deshalb auch nachhaltiger, erfolgreicher und prosperierender gestalten können. Deshalb müssen wir die Künste, sprich ihre „staatstragenden“ Vertreter, wieder dauerhaft aus unserer gesellschaftlichen Mitte heraus wirken lassen (jährlicher Involutionsprozess der Kunst nach dem Festspielsommer). Das muss losgelöst sein von Sponsoren und politischen Parteien, um Existenzangst und Unabhängigkeit nicht in eine Wechselbeziehung zu bringen. Die Freiheit der Kunst ist in unserer Verfassung verankert. Sie aber nur dann zu rechtfertigen, wenn sie einen ökonomischen Mehrwert hat, also umwegrentabel agiert, ist eine infame und degenerative Forderung vieler Repräsentanten unseres Staates.