Arzt soll zu Hause Crystal Meth hergestellt haben

In schickem Anzug und ledernen Schuhen sitzt der angeklagte Arzt am Dienstag vor der Richterin im Grazer Straflandesgericht. Er schweigt, obwohl - oder gerade weil - die Vorwürfe schwer wiegen. „Unerlaubten Umgang mit Suchtgiftmitteln“ legt die Staatsanwaltschaft dem Mitte 40-Jährigen unter anderem zur Last. Er soll das gefährliche Suchtgift bei sich zu Hause erzeugt haben. Bei einer Hausdurchsuchung wurden etliche Chemikalien gefunden, die darauf hindeuten.