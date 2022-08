Klessheim nicht nur für Golfer günstiges Pflaster

Ein Schnäppchen auf Kosten der Steuerzahler? Davon spricht zumindest die Salzburger SPÖ. Sie wandte sich per schriftlicher Anfrage an LH-Stellvertreter und Finanzreferent Christian Stöckl (ÖVP). Dieser teilte mit, dass der Pachtvertrag mit der Wirtschaftskammer auf unbestimmte Zeit abgeschlossen ist. In diesem Jahr habe es eine Preisanpassung gegeben. Wie viel das Kavalierhaus wert ist? Darüber macht Stöckl keine Angaben – auch nicht, ob die derzeitige Pachthöhe angemessen sei. Hierfür würden keine „Gutachten vorliegen.“ Zum Vergleich: Die Casinos Austria AG überweist für die Nutzung des Schlosses Klessheim und der Parkflächen (10.000 Quadratmeter) jährlich stolze 446.030,40 Euro an das Land.