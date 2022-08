Baby hatte im Mutterleib einen Schlaganfall

„Wir machen das Beste daraus“

Aufgefallen ist das nach einer normalen Schwangerschaft erst, als er sich nicht so entwickelte wie andere Kleinkinder. Das MR zeigte dann, dass eine Gehirnhälfte fast völlig zerstört war. „Da bricht eine Welt zusammen, da ist man gar nicht in der Lage, das inhaltlich zu erfassen“, erinnert sich die Mama zurück. Auch im Leben der Alleinerzieherin blieb kein Stein auf dem anderen. Denn der Bub war halbseitig gelähmt, hat schon mehrere Operationen hinter sich, einiges vor sich, spastische Lähmungen. „Wir machen das Beste daraus“, sagt die Mutter, die rund um die Uhr für ihren Buben da ist; was bereits körperliche Spuren hinterlassen hat.