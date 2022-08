Obwohl sich Stadt-Tourismus erholt, bleiben Sorgen

Als hätte es die Corona-Pandemie nie gegeben! Die Salzburg AG Tourismus GmbH vermeldete gestern eine erfreuliche sommerliche Zwischenbilanz: Die Besucherzahlen in der Landeshauptstadt schossen zwischen dem 1. Juli und 15. August im Vergleich mit dem Vorjahr um 96 Prozent in die Höhe. Die beliebte Festungsbahn auf den Mönchsberg hinauf beförderte an Spitzentagen etwa bis 13.000 Fahrgäste. Mehr hat es auch 2019 und davor nicht gegeben. Zum erneuten Aufschwung beigetragen haben vor allem das schöne Wetter und der Rückgang bei den vielen Corona-Vorschriften für Reisende.