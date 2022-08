Millie Bobby Brown: Heimliche Hochzeit mit Jake?

Bei einem Spaziergang durch New York ließen Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi ihren Gefühlen freien Lauf und turtelten, was das Zeug hielt. Doch ein Detail ließ die Fans der Schauspielerin regelrecht ausrasten: ein mit Diamanten besetzter Goldring, der am Ringfinger der 18-Jährigen funkelte. Schnell wurde unter anderem von der „Daily Mail“ gemunkelt, das Paar könnte längst verheiratet sein.