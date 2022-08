Rätsel nach Fenstersturz von 11-Jährigem in Graz

Dramatische Szenen haben sich Montagabend in Der Starhemberggasse in Graz abgespielt: Ein afghanischer Bub soll sich bei einer Zusammenkunft mit seinen Freunden in einem Mehrparteienhaus aus einem Fenster gelehnt haben und dann, ersten Befragungen zufolge, 3,60 Meter in die Tiefe gefallen sein. Der Elfährige blieb auf einem Vordach liegen und rief um Hilfe.