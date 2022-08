U21-Teamknipser kämpft sich bei Mainz in den Fokus

Dann die Rolle rückwärts. Marlon überzeugte beim FSV in der Vorbereitung, ist bei Trainer Bo Svensson plötzlich eine echte Option. Mustapha: „Ich bekam Lob von allen Seiten, sie meinten, dass ich mich sportlich sowie menschlich hervorragend entwickelt habe.“ Als Lohn gab’s das fünfminütige Bundesliga-Debüt in Bochum, ehe der 21-Jährige daheim gegen Union Berlin in der letzten Viertelstunde erneut zum Zug kam und dabei einige Akzente setzte. „Eine tolle Anerkennung, davon träumt jeder junge Spieler. Diese Liga zählt ja zu den stärksten der Welt“, strahlt Marlon, der einer von fünf Angreifern im Kader der Rheinländer ist. „Ich werde weiter hart für meinen Traum kämpfen.“