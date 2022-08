Tiroler Opposition zerpflückt Anti-Teuerungspaket

Liste Fritz spricht von Wahlgeschenken

Auch die Liste Fritz störte sich an der Vorgehensweise in puncto Tiwag-Dividende. Überschüsse sollten „allen Tirolern, die es brauchen, beispielsweise in Form eines satten Energiekostenzuschusses zugutekommen“, sagte Klubobmann Markus Sint. Es könne aber nicht sein, dass die ÖVP Geld aus der „Tiwag-Kasse“ nehme, „das die Tiwag gar nicht hat! Es ist ein Missbrauch, dass die ÖVP regelmäßig vor Wahlen in die Tiwag-Kasse greift und dann Wahlgeschenke verteilt“.