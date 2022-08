Mann (90) kam von Friedhofsbesuch nicht mehr heim

Gegen 18.30 Uhr zeigte am Feiertag eine 81-Jährige bei der Polizei an, dass ihr 90-jähriger Mann nicht nach Hause gekommen war. Die Frau gab an, dass er mit seinem Pkw unterwegs sei und einen Besuch beim Zentralfriedhof angekündigt habe. Sein Telefon habe er nicht bei sich.