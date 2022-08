Unentschieden bei Stadtchef-Duell auf der Salzach

Bei perfektem Wetter stand am Wochenende die Salzach im Mittelpunkt der Feierlichkeiten in Oberndorf. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause fand am Samstag zunächst das Flussfest am Ufer statt, am Sonntag folgten der Frühschoppen und das traditionelle Schifferstechen. Das gibt es bereits seit dem 17. Jahrhundert und wird vom Oberndorfer Schifferschützen Corps weiter gelebt. Es war auch die Heimmannschaft, die letztlich den Sieg der vier teilnehmenden Teams holte.