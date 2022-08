Segelflieger musste auf Feld in Leutasch landen

Brenzlige Momente für einen 23-jährigen Segelflieger am Samstag in Leutasch in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land): Aufgrund fehlender Thermik sah sich der junge Pilot gezwungen, in einem Feld zu landen. Letztlich ging zum Glück alles gut. Der Franzose blieb unverletzt.