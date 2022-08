Finanzamt „vereint“ Betriebe: „Kalte Enteignung“

Bewertungsgesetz schreibt vor

Auf „Krone“-Anfrage heißt es dazu aus dem Finanzministerium: „Nicht der Kauf des gemeinsamen Grundstücks ist der Grund der Zusammenlegung zu einer wirtschaftlichen Einheit.“ Sondern dies schreibe das Bewertungsgesetz so vor. Ein zivilrechtlicher Anspruch auf Eigentum – und damit eine „Enteignung“ lasse sich aus den Einheitswertbescheiden nicht ableiten. Durch den Webauftritt und die gemeinsame Nutzung etwa von landwirtschaftlichen Geräten sei das Finanzamt bei der Prüfung anscheinend zu dem Entschluss gekommen, dass es sich um einen gemeinsamen Betrieb der beiden Eheleute handelt, bringt Danzinger ein wenig Licht in die verworrene Causa. Am Land hilft man sich eben.