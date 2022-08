Absturz bei Tandemflug: Pilot (62) schwer verletzt

Am Vormittag startete der Einheimische den Tandemflug mit der 16-jährigen Deutschen am Penken in Mayrhofen. Nachdem sie fünf Minuten in der Luft gewesen waren, wollte der Pilot laut Polizei zu einer Außenlandung ansetzen. Allerdings kam es während des Flugs und der Landung zu Problemen, woraufhin die beiden aus noch unbekannter Höhe abstürzten.