Steiermark gibt 14,5 Millionen für Flüchtlinge aus

6679 Ukrainer in steirischen Quartieren

Die Zahl der geflüchteten Ukrainer, die derzeit in der Steiermark in Grundversorgung sind, übersteigt die Zahl der Asylwerber deutlich: Per 29. Juni waren 6679 Staatsangehörige der Ukraine (mehr als zwei Drittel davon Frauen) in steirischen Quartieren untergebracht. Die Kosten für diese Unterbringung bezifferte das Land mit bislang rund 1,5 Millionen Euro.