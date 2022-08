Innsbruck: Amerikaner schlug Opfer krankenhausreif

Vor einem Nachtlokal flogen in der Nacht auf Donnerstag in Innsbruck die Fäuste. Nachdem ein Streit eskalierte, dürfte ein 21-jähriger Amerikaner einem Einheimischen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der mutmaßliche Täter flüchtete, konnte aber wenig später aufgegriffen werden. Das Opfer wurde in die Klinik eingeliefert.