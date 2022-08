Austro-Quartett steht im Champions-League-Playoff

Mit Robert Ljubicic, der in beiden Partien durchspielte, und Emir Dilaver auf der Ersatzbank eliminierte Dinamo Zagreb Ludogorets Rasgrad aus Bulgarien gesamt mit 6:3. Die Kroaten gewannen am Dienstag das Heimspiel 4:2 und spielen gegen Bodö/Glimt um den Einzug in die Gruppenphase.