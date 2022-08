Schneeberg, Rax und Hohe Wand sind Instagram-Stars

Instagram-Präsenz fast verdoppelt

Spannendes Detail der peniblen Hashtag-Zählerei: Im Vergleich zum Jahr 2019 verdoppelte der höchste Berg Niederösterreichs, der Schneeberg, fast seine Präsenz im Internet. Eigentlich ein Grund zum Jubeln, doch passende Angebote zum längerfristigen Verweilen im Landessüden sind für junge Leute noch viel zu selten. Denn Themen wie Achtsamkeit, Yoga, Meditation und andere moderne Trends werden von den heimischen Touristikern vorwiegend im Wienerwald, Most- und Waldviertel angepriesen. Die Anziehungskraft der Berge wird hierzulande also mitunter noch unterschätzt. Der Beliebtheit von Schneeberg, Rax und Co. tut das aber keinen Abbruch.