Traktor mit Güllefass mehrmals überschlagen

Immer wieder kommt es im abschüssigen Gelände zu Unfällen beim Gülle-Ausbringen. So auch am Sonntagvormittag in Leoben. Laut Polizei lenkte ein 28-Jähriger einen Traktor samt befülltem Güllefass über eine ab- und ansteigende Grünfläche. Dabei dürfte er mit dem Traktor ins Rutschen geraten sein.