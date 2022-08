Heino, Hannelore und ihr Kitzbühel: 50 Jahre Liebe

Kitzbühel brachte Heino und Hannelore Eheglück

Hannelore Auer, wie sie mit Mädchennamen hieß, heiratete 1968 Prinz Alfred von Auersperg. Die damalige Sängerin und Schauspielerin ließ sich 1979 scheiden, und heiratete Heino. Kennen lernten sich die beiden 1972 bei der Wahl der Miss Austria in Kitzbühel, bei welcher sie gemeinsam in der Jury saßen. Kitzbühel wurde dann der Ort ihrer gemeinsamen Treffen, zu welchen Hannelore eine lustige Episode beisteuern kann: „Ich wollte Heino meinem Kitzbüheler Freundeskreis vorstellen und wir gingen dazu in eine Gaststätte nach Aurach, welche damals unser Stammlokal war. Meine Tiroler Freunde versuchten Heino mit Schnaps betrunken zu machen, was aber gehörig in die Hose ging. Der, der am Schluss nicht unter dem Tisch lag, war Heino.“