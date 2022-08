Achtung, Kamera! Graz aus der Vogelpersepktive

Die Technologie kommt aus Graz

Die Kamera, die bei diesem Flug zum Einsatz kommt, wurde übrigens auch in Graz entwickelt. Die Firma Vexcel Imaging hat sich auf Kameras spezialisiert, die für derartige Vermessungsaufgaben eingesetzt werden: „Wir sind damit weltweit im Einsatz“, erklärt Chef Alexander Wiechert. 75 Mitarbeiter hat die Firma in Graz, mehr als 400 weitere in aller Welt. „Wir nutzen die Technologie aber nicht nur für Vermessungsflüge, sondern auch um Katastrophengebiete zu überfliegen und so schnell wie möglich Daten für die Einsatzkräfte zu liefern“, erklärt Wiechert. Zuletzt war man etwa bei den Hochwassern in den USA im Einsatz.