Langes Warten auf wichtige Befunde wegen Post?

„Der Postler ist ganz einfach davongelaufen!“

Stocksauer ist Gillinger aber auf die Post, die seiner Meinung nach schuld an der Misere ist - immerhin werden jetzt bei ihm, durch das lange Warten auf die Befunde, Diagnose und Behandlung, falls benötigt, verzögert. „Die Bediensteten am Postamt sagen, dass sie das nichts angeht. Wenn ein Postler ausfällt, dann bleibt die Post einfach liegen“, kritisiert Gillinger, dass die Briefe in seiner und der Nachbargasse tagelang nicht ausgetragen wurden. „Erst am Mittwoch kam endlich wieder ein Postler. Meine Gattin wollte ihn zur Rede stellen, aber obwohl sie ihm nachgerufen hat, ist er davongelaufen“, schildert Gillinger wilde Szenen.