Ein Salzburger Zeuge aus dem 19. Jahrhundert

Am 30. Juli 1892 war es soweit: Die Festungsbahn wurde feierlich eröffnet. Während Besucher die mittelalterliche Festung zuvor lediglich mit Kutschen oder zu Fuß erreichen konnten, gab es fortan die Möglichkeit, sich in die mit Wasser betriebene Bahn zu begeben und die fast 200 Meter in nur wenigen Minuten zu zurückzulegen.