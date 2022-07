Bademeister missbrauchte zwei Mädchen im Hallenbad

Weil er vor rund 20 Jahren als Bademeister eines Hallenbades zwei Volksschülerinnen missbraucht haben soll, ist ein 70-Jähriger am Donnerstag in St. Pölten vor Gericht gestanden. Der Angeklagte, der sich in der Schöffenverhandlung nicht schuldig bekannte, verstrickte sich in seiner Befragung in zahlreiche Widersprüche ...