Nazi-Symbol auf Haut gemalt und auf Kebab gegangen

Der aktuelle Fall: Am 29. Oktober des Vorjahres sollen sich in Aigen-Schlägl zwei Männer (22, 35) und eine 18-Jährige mit Edding-Stiften Hakenkreuze und andere Nazi-Symbole auf die Haut aufgemalt haben. Auf die Beine und die Arme und sind dann in kurzen Hosen und Leiberln - damit die Zeichen gut sichbar sind - durch den Ort gegangen. Ziel: ein Kebab-Stand.