Tod am Lärchenkogel: Steirer (74) abgestürzt

Da er am Dienstag nicht mehr nach Hause zurückgekehrt ist, wurde eine Suchaktion nach einem 74-Jährigen in Frohnleiten gestartet. Wegen Dunkelheit und des unwegsamen Geländes musste die Suche aber abgebrochen werden. Am Mittwoch wurde das Schicksal des Mannes aber traurige Gewissheit: Der Steirer wurde am Lärchenkogel tot aufgefunden.