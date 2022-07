MFG-Chef legt die Latte für Tirol hoch

Die Kemater Gemeinderätin Elfriede Hörtnagl-Zofall soll für die impfkritische MFG bei der Landtagswahl in Tirol am 25. September die Kohlen aus dem Feuer holen. Dies gab die Bundes-MFG mit Präsidentschaftskandidat Michael Brunner am Mittwoch im Hotel Kronthaler in Achenkirch bekannt, jenem Hotel, in dem während des Lockdowns für Ungeimpfte mehrfach Polizeirazzien durchgeführt worden waren, wie Geschäftsführer Günther Hlebaina berichtete. Aktuell läuft deswegen ein Verfahren zum Entzug der Gewerbeberechtigung.